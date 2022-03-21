«Вашингтон» заинтересован в возвращении форварда «Сиэтла» Юханссона

Шведский нападающий «Сиэтл Кракен» Маркус Юханссон может вернуться в «Вашингтон Кэпиталз», сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон.



Столичный клуб проявляет интерес к 31-летнему форварду, выступавшему за «Кэпиталз» с 2010 по 2017 год. Контракт Юханссона с «Сиэтлом» рассчитан до конца текущего сезона. Зарплата хоккеиста — $ 1,5 млн в год.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Юханссон провёл 51 матч, набрав 23 (6+17) очка при показателе полезности «-22». Также швед выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», «Бостон Брюинз», «Баффало Сэйбрз» и «Миннесоту Уайлд».



Всего на счету Юханссона 735 матчей в регулярных сезонах НХЛ, в которых он набрал 401 (141+260) балл при общей полезности «-49».