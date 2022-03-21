«Сибирь» подписала новый контракт с форвардом Спиридоновым

Новосибирская «Сибирь» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с нападающим Егором Спиридоновым.



Соглашение заключено сроком на два года, до 30 апреля 2024 года.



21-летний хоккеист перешёл в клуб по ходу минувшего сезона, за «Сибирь» он провёл три матча, после чего был командирован в фарм-клуб «Южный Урал», где сыграл 23 матча и набрал 3 (1+2) очка. Также он провёл два матча за санкт-петербургский СКА в сезоне-2020/2021.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги новосибирский клуб занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 подопечные Андрея Мартемьянова уступили в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4.