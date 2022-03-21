Сушинский: «Авангард» на голову сильнее «Металлурга». Судя по игре, результат закономерен

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о ходе серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и омским клубом (0-2).



«Такой результат я не ожидал, но, судя по игре «Магнитки», он закономерен. «Авангард» на голову сильнее. Хоккеисты «Металлурга» больше хотели жёсткой игры, а толкаться против Омска бесполезно. В «Авангарде» есть кому потолкаться.



Но все равно многие считают, что нехватка защитников в «Авангарде» может сказаться. Я не понимаю, почему этот вопрос постоянно задают. Команда играет и без защитников. Значит, такой проблемы нет.



Усталость разве не накапливается? В плей-офф даётся день отдыха. Серия с «Ак Барсом» закончилась больше недели назад. Если «Авангард» ещё дальше пройдёт, тогда да, усталость накопится и будет тяжелее. А сейчас пока «Металлург» не даёт особо работать защитниками.



Серия может затянуться? Для хоккея интереснее было бы, если бы серия затянулась. Для «Авангарда» лучше, если она закончится 4-0, тогда времени на отдых будет больше», — цитирует Сушинского «РБ Спорт».