«Миннесота» обменяла голкипера Кяхкёнена в «Сан-Хосе», получив взамен защитника Миддлтона

Финский голкипер «Миннесоты Уайлд» Каапо Кяхкёнен в результате обмена стал игроком «Сан-Хосе Шаркс».



Взамен «дикари» получат защитника «акул» Джейкоба Миддлтона. Напомним, ранее «Миннесота» заполучила голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Марка-Андре Флёри.



В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Кяхкёнен принял участие в 25 матчах «Миннесоты», отразив в них 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,87. Миддлтон провёл 45 встреч за «Сан-Хосе», набрав 9 (3+6) очков при общей полезности «+3».



«Миннесота» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков после 60 проведённых встреч. «Сан-Хосе» — на 13-м месте на Востоке, заработав 62 балла за 62 встречи.