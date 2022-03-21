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«Миннесота» обменяла голкипера Кяхкёнена в «Сан-Хосе», получив взамен защитника Миддлтона

«Миннесота» обменяла голкипера Кяхкёнена в «Сан-Хосе», получив взамен защитника Миддлтона
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Финский голкипер «Миннесоты Уайлд» Каапо Кяхкёнен в результате обмена стал игроком «Сан-Хосе Шаркс».

Взамен «дикари» получат защитника «акул» Джейкоба Миддлтона. Напомним, ранее «Миннесота» заполучила голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Марка-Андре Флёри.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Кяхкёнен принял участие в 25 матчах «Миннесоты», отразив в них 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,87. Миддлтон провёл 45 встреч за «Сан-Хосе», набрав 9 (3+6) очков при общей полезности «+3».

«Миннесота» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков после 60 проведённых встреч. «Сан-Хосе» — на 13-м месте на Востоке, заработав 62 балла за 62 встречи.

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