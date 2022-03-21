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Форвард «Сиэтла» Юханссон в результате обмена вернулся в «Вашингтон»

Форвард «Сиэтла» Юханссон в результате обмена вернулся в «Вашингтон»
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Нападающий «Сиэтл Кракен» Маркус Юханссон стал игроком «Вашингтон Кэпиталз», сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон.

В результате обмена «Сиэтл» получил пики четвёртого раунда драфта НХЛ — 2022 и шестого раунда драфта-2023, а также нападающего Даниэля Спронга. Отметим, что ранее швед выступал за «Кэпиталз» с 2010 по 2017 год.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Юханссон провёл 51 матч, набрав 23 (6+17) очка при показателе полезности «-22». Также швед выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», «Бостон Брюинз», «Баффало Сэйбрз» и «Миннесоту Уайлд».

Всего на счету Юханссона 735 матчей в регулярных сезонах НХЛ, в которых он набрал 401 (141+260) балл при общей полезности «-49».

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