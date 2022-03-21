Московское «Динамо» и ЦСКА опубликовали составы на 3-й матч 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» и ЦСКА назвали свои составы на третий матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо»:
Бочаров (Ерёменко);
Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Линдберг;
Бойков — Сергеев, Фёдоров — Ефремов — Рашевский;
Педан — Е. Зайцев, Яковлев — Фисенко — Игумнов;
Новиков, Петунин, Тринеев — Якимов — Муранов.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;
Киселевич — Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Гилмор — Грудинин, Абрамов – Панкратов – Гуськов.
Напомним, счёт в серии — 2-0 в пользу ЦСКА.
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