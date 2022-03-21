Московское «Динамо» и ЦСКА опубликовали составы на 3-й матч 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» и ЦСКА назвали свои составы на третий матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало — в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Динамо»:



Бочаров (Ерёменко);

Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Линдберг;

Бойков — Сергеев, Фёдоров — Ефремов — Рашевский;

Педан — Е. Зайцев, Яковлев — Фисенко — Игумнов;

Новиков, Петунин, Тринеев — Якимов — Муранов.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;

Киселевич — Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Гилмор — Грудинин, Абрамов – Панкратов – Гуськов.



Напомним, счёт в серии — 2-0 в пользу ЦСКА.