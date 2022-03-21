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«Салават» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Трактором», одержав домашнюю победу

«Салават» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Трактором», одержав домашнюю победу
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

На 11-й минуте счёт открыл форвард уфимцев Глеб Кузьмин. Ему ассистировали Степан Санников и Владислав Картаев. Удвоил преимущество подопечных Томи Лямся на 24-й минуте в большинстве Виктор Тихонов, голевые пасы отдали Александр Кадейкин и Динар Хафизуллин.

«Трактор» на 38-й минуте в меньшинстве сумел отыграть одну шайбу благодаря усилиям Томаша Гики, ассистенты — Лукаш Седлак и Евгений Кулик. Окончательный счёт на последней минуте установил Николай Кулёмин, отправив шайбу в пустые ворота.

Счёт в серии — 2-1 в пользу уфимцев. Следующий матч состоится в среду, 23 марта, в Уфе. Начало — в 17:00 мск.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2022, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Кузьмин (Санников, Картаев) – 10:19 (5x5)   2:0 Тихонов (Кадейкин, Хафизуллин) – 23:44 (5x4)   2:1 Гика (Седлак, Кулик) – 37:03 (4x5)   3:1 Кулёмин (Башкиров, Картаев) – 59:53 (en)
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