«Салават» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Трактором», одержав домашнюю победу

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».
На 11-й минуте счёт открыл форвард уфимцев Глеб Кузьмин. Ему ассистировали Степан Санников и Владислав Картаев. Удвоил преимущество подопечных Томи Лямся на 24-й минуте в большинстве Виктор Тихонов, голевые пасы отдали Александр Кадейкин и Динар Хафизуллин.
«Трактор» на 38-й минуте в меньшинстве сумел отыграть одну шайбу благодаря усилиям Томаша Гики, ассистенты — Лукаш Седлак и Евгений Кулик. Окончательный счёт на последней минуте установил Николай Кулёмин, отправив шайбу в пустые ворота.
Счёт в серии — 2-1 в пользу уфимцев. Следующий матч состоится в среду, 23 марта, в Уфе. Начало — в 17:00 мск.
- 21 марта 2022
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