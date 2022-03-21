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«Рейнджерс» выменял у «Филадельфии» защитника Брауна, взамен отдав пик 3-го раунда драфта

«Рейнджерс» выменял у «Филадельфии» защитника Брауна, взамен отдав пик 3-го раунда драфта
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Защитник «Филадельфии Флайерз» Джастин Браун обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает в «Твиттере» инсайдер Пьер Лебрюн.

«Филадельфия» в качестве компенсации получила пик в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года. Контракт Брауна с кэпхитом $ 1,8 млн рассчитан до конца текущего сезона.

В текущем регулярном чемпионате 35-летний хоккеист принял участие в 61 матче, набрав 16 (5+11) очков при показателе полезности «+3», в среднем проводя на льду 20.01.

«Рейнджерс» в настоящий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков после 63 сыгранных встреч. В следующей встрече подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» (23 марта, 2:00 мск).

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