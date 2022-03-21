«Колорадо» выменял у «Монреаля» форварда Лехконена, отдав взамен Бэррона и пик 2-го раунда
Поделиться
«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте объявил об обмене с «Монреаль Канадиенс», в результате которого приобрёл форварда Арттури Лехконена, отдав взамен защитника Джастина Бэррона и пик во 2-м раунде драфта НХЛ.
Отмечается, что канадский клуб получит пик драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года. При этом «Монреаль» удержит в ведомости 50% кэпхита финского форварда — $ 1,15 из $ 2,3 млн. Срок действия контракта Лехконена истекает этим летом, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.
26-летний финн в текущем регулярном сезоне принял участие в 59 матчах, набрав 29 (13+16) очков. Бэррон провёл всего лишь две встречи за «Колорадо» в чемпионате, дебютировав в НХЛ в текущем сезоне.
Комментарии
- 21 марта 2022
-
22:07
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:13
-
21:08
-
20:54
-
20:37
-
20:23
-
20:03
-
19:50
-
19:39
-
19:21
-
19:03
-
18:57
-
18:50
-
18:28
-
18:23
-
18:14
-
17:40
-
17:29
-
17:17
-
16:56
-
16:42
-
16:28
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:53
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
12:47
-
12:35
Партнерский контент