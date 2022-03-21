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«Колорадо» выменял у «Монреаля» форварда Лехконена, отдав взамен Бэррона и пик 2-го раунда

«Колорадо» выменял у «Монреаля» форварда Лехконена, отдав взамен Бэррона и пик 2-го раунда
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«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте объявил об обмене с «Монреаль Канадиенс», в результате которого приобрёл форварда Арттури Лехконена, отдав взамен защитника Джастина Бэррона и пик во 2-м раунде драфта НХЛ.

Отмечается, что канадский клуб получит пик драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года. При этом «Монреаль» удержит в ведомости 50% кэпхита финского форварда — $ 1,15 из $ 2,3 млн. Срок действия контракта Лехконена истекает этим летом, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.

26-летний финн в текущем регулярном сезоне принял участие в 59 матчах, набрав 29 (13+16) очков. Бэррон провёл всего лишь две встречи за «Колорадо» в чемпионате, дебютировав в НХЛ в текущем сезоне.

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