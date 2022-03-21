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«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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ЦСКА одержал третью победу над «Динамо» в серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина

ЦСКА одержал третью победу над «Динамо» в серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина
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ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

На 26-й минуте счёт в игре открыл защитник армейцев Владислав Провольнев. Он в касание щёлкнул из центра зоны, а шайба после рикошета на пятаке оказалась в воротах «Динамо». На 36-й минуте ответную шайбу забросил Михаил Фисенко. Динамовцы выиграли вбрасывание в зоне атаки, после чего Бойков бросил от синей линии, а Фисенко с пятака подправил шайбу в ворота.

На 55-й минуте Семён Панкратов снова вывел ЦСКА вперёд. Абрамов подобрал шайбу у левого борта и сразу прострелил на пятак, где Панкратов, подкараулив отскок от вратаря, бросил в угол ворот.

Счёт в серии — 3-0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова. Следующий матч пройдёт в среду, 23 марта, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало — в 19:30 мск.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
21 марта 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Светлаков, Соркин) – 25:00 (5x5)   1:1 Фисенко (Бойков, Игумнов) – 35:45 (5x5)   1:2 Панкратов (Абрамов) – 53:40 (5x5)
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