ЦСКА одержал третью победу над «Динамо» в серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».
На 26-й минуте счёт в игре открыл защитник армейцев Владислав Провольнев. Он в касание щёлкнул из центра зоны, а шайба после рикошета на пятаке оказалась в воротах «Динамо». На 36-й минуте ответную шайбу забросил Михаил Фисенко. Динамовцы выиграли вбрасывание в зоне атаки, после чего Бойков бросил от синей линии, а Фисенко с пятака подправил шайбу в ворота.
На 55-й минуте Семён Панкратов снова вывел ЦСКА вперёд. Абрамов подобрал шайбу у левого борта и сразу прострелил на пятак, где Панкратов, подкараулив отскок от вратаря, бросил в угол ворот.
Счёт в серии — 3-0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова. Следующий матч пройдёт в среду, 23 марта, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало — в 19:30 мск.
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