Крикунов: Воробьёву не надо мешать работать, он многое повидал
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал ход серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» (0-2).
«Да, пока у «Металлурга» не всё получается в этой серии. Но Илье Воробьёву не надо мешать работать, это опытный тренер. Он многое повидал. Думаю, в серии с «Авангардом» ещё всё впереди. После 0-2 отыгрывались? Так и после 0-3 отыгрывались. «Авангард» хорошо выглядит, но серия продолжается, ещё много всяких нюансов», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Следующий матч серии между «Магниткой» и «Авангардом» состоится завтра, 22 марта, в Магнитогорске. Начало — в 19:30 по московскому времени.
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