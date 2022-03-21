Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Болельщики предлагали поменять клюшку на шоколадку, армейцы радовались победе. Фото

Болельщики предлагали поменять клюшку на шоколадку, армейцы радовались победе. Фото
ХК «Динамо» — ХК ЦСКА
Комментарии

Сегодня, 21 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче.

«Счёт плохой, но по содержанию игры у меня к ребятам претензий нет. Создали много моментов и сопернику не дали много создать. По реализации есть проблемы, надо переломить это. Да, где-то поначалу ЦСКА владел преимуществом, но мы грамотно оборонялись, а потом добавили и стали создавать моменты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Счёт в серии — 3-0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова. Следующий матч пройдёт в среду, 23 марта, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало — в 19:30 мск.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА— в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022