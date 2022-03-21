Болельщики предлагали поменять клюшку на шоколадку, армейцы радовались победе. Фото

Сегодня, 21 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче.



«Счёт плохой, но по содержанию игры у меня к ребятам претензий нет. Создали много моментов и сопернику не дали много создать. По реализации есть проблемы, надо переломить это. Да, где-то поначалу ЦСКА владел преимуществом, но мы грамотно оборонялись, а потом добавили и стали создавать моменты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Счёт в серии — 3-0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова. Следующий матч пройдёт в среду, 23 марта, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало — в 19:30 мск.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА— в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.