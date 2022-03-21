Российский нападающий «Детройта» Наместников стал игроком «Далласа»

«Детройт Ред Уингз» обменял российского нападающего Владислава Наместникова в «Даллас Старз», сообщает в «Твиттере» журналист Брэд Галли.



Взамен «красные крылья» получат пик четвёртого раунда драфта Национальной хоккейной лиги.



В текущем регулярном чемпионате Наместников принял участие в 60 матчах, забросив 13 шайб и отдав 12 голевых передач при показателе полезности «+1». Всего на счету 29-летнего форварда 538 матчей в регулярных сезонах НХЛ, в которых он набрал 231 (104+127) балл при общей полезности «+3».



Наместников был выбран на драфте НХЛ – 2011 клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде под общим 27-м номером.



«Даллас» в настоящий момент располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, заработав 71 балл после 61 проведённой встречи.