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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 21 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 21 марта
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Сегодня, 21 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор», на Западе матч провели московские «Динамо» и ЦСКА.

Подопечные Томи Лямся в первом матче игрового дня оказались сильнее «Трактора» со счётом 3:1. Уфимский клуб повёл в серии – 2-1. Следующая встреча состоится в среду, 23 марта, в Уфе.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2022, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Кузьмин (Санников, Картаев) – 10:19 (5x5)   2:0 Тихонов (Кадейкин, Хафизуллин) – 23:44 (5x4)   2:1 Гика (Седлак, Кулик) – 37:03 (4x5)   3:1 Кулёмин (Башкиров, Картаев) – 59:53 (en)

Во второй встрече дня московский ЦСКА в третий раз подряд обыграл «Динамо» — 2:1. Подопечным Сергея Фёдорова для выхода в финал Западной конференции достаточно выиграть всего одну встречу.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
21 марта 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Светлаков, Соркин) – 25:00 (5x5)   1:1 Фисенко (Бойков, Игумнов) – 35:45 (5x5)   1:2 Панкратов (Абрамов) – 53:40 (5x5)

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 1-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 3-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 0-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 1-2.

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