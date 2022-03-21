Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 21 марта

Сегодня, 21 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор», на Западе матч провели московские «Динамо» и ЦСКА.



Подопечные Томи Лямся в первом матче игрового дня оказались сильнее «Трактора» со счётом 3:1. Уфимский клуб повёл в серии – 2-1. Следующая встреча состоится в среду, 23 марта, в Уфе.

Во второй встрече дня московский ЦСКА в третий раз подряд обыграл «Динамо» — 2:1. Подопечным Сергея Фёдорова для выхода в финал Западной конференции достаточно выиграть всего одну встречу.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — «Спартак», 1-1;

ЦСКА — «Динамо» Москва, 3-0.



Восток:



«Металлург» — «Авангард», 0-2;

«Трактор» — «Салават Юлаев», 1-2.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».