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Экс-форвард «Динамо» Панкратов рассказал о своих голах в ворота бывшего клуба в плей-офф

Экс-форвард «Динамо» Панкратов рассказал о своих голах в ворота бывшего клуба в плей-офф
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Нападающий ЦСКА Семён Панкратов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (2:1) в рамках плей-офф КХЛ.

«Легко ли вошёл в ритм плей-офф? Благодаря тренерскому штабу и партнёрам я почувствовал эмоции и атмосферу плей-офф, и без нервов влился в борьбу за кубок Гагарина. У нас хорошая команда, хороший коллектив. У меня сильные партнёры и с ними легко играть.

Нижние звенья ЦСКА не уступают в результативности первым тройкам? У нас каждое сочетание играет по-своему, но при этом задача у всей команды не отсиживаться в обороне, а играть только в атаку и ещё раз в атаку!
Особые эмоции от голов в ворота «Динамо»? Не могу сказать, что есть прямо какие-то особые ощущения. Бело-голубые это определённый этап в моей жизни. Я перешёл в ЦСКА, и иду дальше. Рад здесь находиться и бороться за победу в кубке Гагарина», — сказал Панкратов «Чемпионату».

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