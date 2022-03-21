«Вегас» обменял российского нападающего Дадонова в «Анахайм»

«Вегас Голден Найтс» обменял российского нападающего Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс», сообщает в «Твиттере» журналист Давид Паньотта.



В текущем регулярном чемпионате 33-летний форвард принял участие в 62 матчах, заработав 27 (15+12) очков при показателе полезности «-3». Контракт Дадонова с кэпхитом $5 млн истекает по окончании сезона-2022/2023.



Прошлый сезон форвард провёл в «Оттаве Сенаторз» один сезон. В регулярном чемпионате-2020/2021 нападающий провёл 55 матчей и набрал 20 очков: забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач. В июле 2021 года его обменяли в «Вегас», «Сенаторз» взамен получили защитника Ника Холдена и пик третьего раунда драфта НХЛ 2022 года.



Ранее в Национальной хоккейной лиге форвард также выступал за «Флориду Пантерз».