Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» обменял российского нападающего Дадонова в «Анахайм»

«Вегас» обменял российского нападающего Дадонова в «Анахайм»
Комментарии

«Вегас Голден Найтс» обменял российского нападающего Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс», сообщает в «Твиттере» журналист Давид Паньотта.

В текущем регулярном чемпионате 33-летний форвард принял участие в 62 матчах, заработав 27 (15+12) очков при показателе полезности «-3». Контракт Дадонова с кэпхитом $5 млн истекает по окончании сезона-2022/2023.

Прошлый сезон форвард провёл в «Оттаве Сенаторз» один сезон. В регулярном чемпионате-2020/2021 нападающий провёл 55 матчей и набрал 20 очков: забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач. В июле 2021 года его обменяли в «Вегас», «Сенаторз» взамен получили защитника Ника Холдена и пик третьего раунда драфта НХЛ 2022 года.

Ранее в Национальной хоккейной лиге форвард также выступал за «Флориду Пантерз».

Флёри — в «Миннесоте», Ракелль — в «Питтсбурге», Наместников — в «Далласе»! Дедлайн НХЛ Флёри — в «Миннесоте», Ракелль — в «Питтсбурге», Наместников — в «Далласе»! Дедлайн НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022