«Вегас» обменял российского нападающего Дадонова в «Анахайм»

«Вегас Голден Найтс» обменял российского нападающего Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс», сообщает в «Твиттере» журналист Давид Паньотта.
В текущем регулярном чемпионате 33-летний форвард принял участие в 62 матчах, заработав 27 (15+12) очков при показателе полезности «-3». Контракт Дадонова с кэпхитом $5 млн истекает по окончании сезона-2022/2023.
Прошлый сезон форвард провёл в «Оттаве Сенаторз» один сезон. В регулярном чемпионате-2020/2021 нападающий провёл 55 матчей и набрал 20 очков: забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач. В июле 2021 года его обменяли в «Вегас», «Сенаторз» взамен получили защитника Ника Холдена и пик третьего раунда драфта НХЛ 2022 года.
Ранее в Национальной хоккейной лиге форвард также выступал за «Флориду Пантерз».
- 21 марта 2022
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