И. Никитин — о «Локомотиве»: есть разочарование от результата, но работы проделано много

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги сезона для железнодорожников после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина от московского ЦСКА (0-4).

«Удалось ли достичь контакта с командой и донести свои идеи? Если отталкиваться от результата, то нет, а что касается ежедневной работы и провождения времени с командой, то многое сделано. Взаимопонимание было и есть. Двоякое чувство: есть разочарование от результата, но у нас хорошая команда. Работы проделано много.

Я бы не сказал, что мы прямо сильно перестраивались под новую систему. Прежний тренерский штаб сделал хорошую работу, я не скажу, что мы кардинально всё меняли. У каждого тренера есть свои аспекты, на чём-то концентрировались. Время на адаптацию к новым требованиям было, ребята привыкают. Нам, тренерам, грех жаловаться, мы пришли не на руины», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.