И. Никитин — о «Локомотиве»: есть разочарование от результата, но работы проделано много

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги сезона для железнодорожников после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина от московского ЦСКА (0-4).
«Удалось ли достичь контакта с командой и донести свои идеи? Если отталкиваться от результата, то нет, а что касается ежедневной работы и провождения времени с командой, то многое сделано. Взаимопонимание было и есть. Двоякое чувство: есть разочарование от результата, но у нас хорошая команда. Работы проделано много.
Я бы не сказал, что мы прямо сильно перестраивались под новую систему. Прежний тренерский штаб сделал хорошую работу, я не скажу, что мы кардинально всё меняли. У каждого тренера есть свои аспекты, на чём-то концентрировались. Время на адаптацию к новым требованиям было, ребята привыкают. Нам, тренерам, грех жаловаться, мы пришли не на руины», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 22 марта 2022
-
10:17
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:21
-
08:00
-
07:47
-
07:46
-
07:27
-
07:18
-
06:12
-
05:34
-
04:41
-
02:23
-
01:29
- 21 марта 2022
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:28
-
23:25
-
22:43
-
22:38
-
22:31
-
22:28
-
22:21
-
22:19
-
22:07