«Тампа» выменяла у «Сан-Хосе» Мельничука. Теперь у «Лайтнинг» три российских вратаря

23-летний российский вратарь Алексей Мельничук в результате обмена из «Сан-Хосе Шаркс» стал игроком «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает PuckPedia.

Состав «Сан-Хосе» в результате сделки пополнил 23-летний канадский нападающий Антуан Моран. У Мельничука оставался последний год по его двухлетнему соглашению на $ 1,85 млн ($ 925 тыс. за сезон), аналогичная ситуация и у Морана – у него последний год по 4-летнему контракту $ 3,1 млн ($ 778 тыс. за сезон).

В нынешнем сезоне Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.

Таким образом, экс-вратарь «Сан-Хосе» станет третьим российским голкипером в «Тампе» — сейчас за клуб выступают Андрей Василевский и 21-летний Амир Мифтахов.