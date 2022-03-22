Коршков оказался во «Флориде», став частью обмена Доми в «Каролину» с участием трёх команд

25-летний российский нападающий Егор Коршков стал частью крупного обмена с участием трёх команд НХЛ, в результате которого он перешёл из «Каролины Харрикейнз во «Флориду Пантерз». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Ранее 27-летний канадский центральный форвард «Коламбуса» Макс Доми был обменян в «Каролину Харрикейнз», сделка состоялась при участии «Флориды Пантерз». «Харрикейнз» получили перспективного защитника Тайлера Инамото, «Блю Джекетс» — защитника Эйдена Грищука.
«Пантерз» же приобрели из этого обмена форварда Егора Коршкова и выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2022 года.
Напомним, что Егор Коршков выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив». В своём последнем сезоне в России за железнодорожников он провёл 44 матча, в которых набрал 22 (11+11) очка при показателе полезности «+8». В Северной Америке на его счету лишь одна игра за «Торонто Мэйпл Лифс», затем он перебрался в «Каролину», где не провёл ни единого матча в НХЛ.
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