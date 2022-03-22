Вратарь системы «Далласа» Худобин снова рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы

35-летний российский вратарь клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как проходит его восстановление после тяжёлой травмы и перенесённой операции на бедре.
«У меня всё хорошо. Восстановление идёт по плану. Хотел бы всех поблагодарить за то, что переживают и поддерживают меня», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин принял участие в девяти матчах, отразив в них 87,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,63. Всего в НХЛ он провёл 259 игр, в которых отражал 91,6% бросков, пропуская в среднем 2,50 шайбы за встречу.
«Даллас» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, после 61 матча заработав 71 балл.
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