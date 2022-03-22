«Миннесота» всухую обыграла «Вегас», Капризов очков не набрал
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В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:0.
Первую шайбу забросил канадский нападающий Николя Делорье уже на 6-й минуте матча. Помогли с пасами ему Брэндон Дюхайм и Тайсон Джост. На 46-й минуте матча Мэтт Дамба удвоил преимущество своей команды. Финальную же шайбу забросил Америка форвард Райан Хартман за 7 секунд до сирены после паса Маркуса Фолиньо.
Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов очков в этом матче не набрал, у друго россиянина – защитника Дмитрия Куликова коэффициент полезности – «+1».
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