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«Миннесота» всухую обыграла «Вегас», Капризов очков не набрал

«Миннесота» всухую обыграла «Вегас», Капризов очков не набрал
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В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:0.

Первую шайбу забросил канадский нападающий Николя Делорье уже на 6-й минуте матча. Помогли с пасами ему Брэндон Дюхайм и Тайсон Джост. На 46-й минуте матча Мэтт Дамба удвоил преимущество своей команды. Финальную же шайбу забросил Америка форвард Райан Хартман за 7 секунд до сирены после паса Маркуса Фолиньо.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов очков в этом матче не набрал, у друго россиянина – защитника Дмитрия Куликова коэффициент полезности – «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Делорье (Дюхайм, Джост) – 05:43 (5x5)   2:0 Дамба – 45:46 (5x5)   3:0 Хартман (Фолиньо) – 59:53 (en)
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