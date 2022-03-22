Рикард Ракелль перешёл из «Анахайма» в «Питтсбург»

Шведский нападающий Рикард Ракелль перешёл из «Анахайм Дакс» в «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба НХЛ.



«Анахайм» получил форвардов Зака Астона-Риза и Доминика Симона, голкипера Калле Кланга, а также драфт-пик второго раунда 2022 года.



Рикард Ракелль был задрафтован «Анахаймом» в первом раунде под общим 30-м номером на драфте 2001 года и всю свою карьеру провёл в системе данного клуба.



В текущем сезоне форвард провёл 51 игру, ему удалось забросить 16 шайб в ворота соперников и 12 раз отдать точный пас партнёрам на гол. Коэффициент полезности – «-7».



Всего в НХЛ у Рикарда Ракелля на счету 550 матчей, в которых он забил 154 гола и отдал 185 голевых передач. Коэффициент полезности – «-23».

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