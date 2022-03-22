Ассоциация игроков НХЛ будет пытаться оспорить сделку Дадонова в «Анахайм»

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги хочет оспорить завершившуюся сделку российского форварда Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс».
Когда Дадонов подписывал контракт с «Оттавой Сенаторз» (в 2020-м), то там был пункт о запрете обмена. Сообщается, что этот список на сезон-2021/2022 был предоставлен первого июля 2021-го, и Дадонов был уверен в этом. Но когда «Сенаторз» обменивали его в июле 2021-го, не было упоминания об этом списке в сделке с «Голден Найтс» и НХЛ. Поэтому «Голден Найтс» не был осведомлён об этом, когда обменивал Евгения в «Дакс».
Напомним, 21 марта, в последний день трансферного окна в НХЛ, нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов перешёл в «Анахайм Дакс». Взамен на 33-летнего россиянина «Голден Найтс» получит защитника Джона Мура и форварда Райана Кеслера.
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