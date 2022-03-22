ЦСКА в третий раз обыграл «Динамо», «Салават» победил «Трактор». Главное к утру

ЦСКА в третий раз победил «Динамо» в плей-офф, «Салават» вышел вперёд в серии с «Трактором», CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА одержал третью победу над «Динамо» в серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина.

2. «Салават» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Трактором», одержав домашнюю победу.

3. CAS отказал в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыков ЧМ на более поздний срок.

4. Самедов предложил российским клубам заявиться в азиатскую Лигу чемпионов.

5. «Манчестер Сити» возглавил рейтинг по доходу в сезоне-2020/2021, «Зенит» — в топ-20.

6. «Вегас» обменял российского нападающего Дадонова в «Анахайм».

7. УЕФА разрешил участникам 1/4 финала еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины.

8. «Зенит» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ.

9. Болельщики предлагали поменять клюшку на шоколадку, армейцы радовались победе. Фото.

10. Извините, а как в АПЛ можно праздновать голы? Обзор 30-го тура.