Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. В этот день было сыграно четыре встречи.
«Бостон Брюинз» в овертайме сломил сопротивление «Монреаль Канадиенс». Российский защитник «Хабс» Александр Романов оформил голевой пас.
«Миннесота Уайлд» переиграла дома «Вегас Голден Найтс» (3:0). Россияне в составе «Уайлд» — Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов — результативными действиями не отметились.
«Колорадо Эвеланш» в овертайме оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз». Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин сумел отметиться результативной передачей.
«Нэшвилл Предаторз» в гостях уверенно обыграл «Анахайм Дакс». Шведский форвард «хищников» Филип Форсберг набрал пять результативных баллов во встрече.
Таблицу Восточной конференции с 90 очками после 62 игр возглавляет «Флорида Пантерз». На два балла меньше у «Каролины Харрикейнз», которая провела столько же матчей. На три балла от «Харрикейнз» отстаёт «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 85 очков после 63 встреч.
На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 95 очков в 63 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 84 балла после 62 встреч. Тройку замыкает «Миннесота Уайлд», набравшая 78 очков в 61 матче.
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