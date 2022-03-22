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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. В этот день было сыграно четыре встречи.

«Бостон Брюинз» в овертайме сломил сопротивление «Монреаль Канадиенс». Российский защитник «Хабс» Александр Романов оформил голевой пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Хаула, Клифтон) – 09:21 (5x5)   1:1 Савар (Романов, Байрон) – 28:49 (5x5)   2:1 Армиа – 41:13 (4x5)   2:2 Клифтон (Смит, Койл) – 57:01 (5x5)   2:3 Маршан (Хаула) – 60:34 (3x3)

«Миннесота Уайлд» переиграла дома «Вегас Голден Найтс» (3:0). Россияне в составе «Уайлд» — Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов — результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Делорье (Дюхайм, Джост) – 05:43 (5x5)   2:0 Дамба – 45:46 (5x5)   3:0 Хартман (Фолиньо) – 59:53 (en)

«Колорадо Эвеланш» в овертайме оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз». Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин сумел отметиться результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Рантанен (Маккиннон, Кадри) – 12:42 (5x4)   1:1 Ямамото (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:07 (6x5)   2:1 Рантанен (Макар, Ничушкин) – 26:24 (5x4)   2:2 Кейн (Ямамото) – 29:01 (5x5)   3:2 Маккиннон (Макар) – 60:52 (3x3)

«Нэшвилл Предаторз» в гостях уверенно обыграл «Анахайм Дакс». Шведский форвард «хищников» Филип Форсберг набрал пять результативных баллов во встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Грант (Драйсдейл, Зеграс) – 09:18 (5x5)   1:1 Йози (Томасино, Казинс) – 16:48 (5x5)   1:2 Джохансен (Форсберг, Гранлунд) – 23:02 (5x4)   2:2 Терри (Шаттенкирк, Зеграс) – 31:26 (5x5)   2:3 Форсберг – 41:45 (5x5)   2:4 Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 43:08 (5x4)   3:4 Грант (Шаттенкирк, Фаулер) – 50:13 (5x5)   3:5 Гранлунд (Форсберг, Йози) – 51:23 (5x4)   3:6 Форсберг (Джохансен, Дюшейн) – 57:57 (en)

Таблицу Восточной конференции с 90 очками после 62 игр возглавляет «Флорида Пантерз». На два балла меньше у «Каролины Харрикейнз», которая провела столько же матчей. На три балла от «Харрикейнз» отстаёт «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 85 очков после 63 встреч.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 95 очков в 63 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 84 балла после 62 встреч. Тройку замыкает «Миннесота Уайлд», набравшая 78 очков в 61 матче.

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