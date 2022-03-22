Гонка бомбардиров НХЛ: защитник «Нэшвилла» Йози обошёл Овечкина и Капризова

Сегодня, 22 марта, прошёл очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Нэшвилл Предаторз» обыграл в гостях «Анахайм Дакс» со счётом 6:3. Швейцарский защитник «хищников» Роман Йози записал на свой счёт заброшенную шайбу и голевую передачу. 31-летний хоккеист обошёл в гонке бомбардиров НХЛ российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, выйдя на седьмое место.



Йози заработал 77 (18+59) баллов за 61 матч в сезоне, на счету Овечкина (40+36) и Капризова (32+44) — по 76 очков.



Возглавляет гонку бомбардиров форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 91 (35+56) баллом за 62 игры, следом идёт его одноклубник — Леон Драйзайтль (87 очков, 41+46). Замыкает тройку форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, в активе которого 86 (21+65) очков после 62 встреч.