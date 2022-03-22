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Флёри — об обмене в «Миннесоту»: вы всегда гонитесь за чувством победы в Кубке Стэнли

Флёри — об обмене в «Миннесоту»: вы всегда гонитесь за чувством победы в Кубке Стэнли
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал свой обмен в клуб, а также рассказал о новом одноклубнике — вратаре Кэме Тальбо.

«Нет ничего лучше победы. Вы можете спросить любого, кто когда-либо выигрывал Кубок Стэнли. Вы всегда гонитесь за этим чувством, за этим достижением.

Я по-прежнему люблю играть. Мне по-прежнему нравится чувство победы, чувство соревнования на льду, поэтому я счастлив быть здесь и иметь возможность играть дальше в этом году.

Тальбо? Я не очень хорошо его знаю, но он кажется отличным парнем. Конечно, я очень уважаю его и то, что он сделал. Мне всегда кажется, что… я не знаю. Мне не нравится соперничество между игроками одной команды, мы оба хотим помочь, поэтому я думаю, что мы просто сделаем всё возможное, чтобы добиться нашей цели», — цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.

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