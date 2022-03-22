Сегодня, 22 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится третий матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Начало — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, счёт в серии в настоящий момент — 2-0 в пользу подопечных Боба Хартли. В первом матче омичи разгромили «Магнитку» со счётом 8:1, во второй встрече одержали победу со счётом 7:5.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Как завершится третий матч серии «Металлург» — «Авангард»?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в финале Восточной конференции победитель серии «Металлург» — «Авангард» сыграет с победителем пары «Трактор» — «Салават Юлаев» (1-2).
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