Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 22 марта

Сегодня, 21 марта, пройдёт шестой игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команды по-прежнему поделены на Восточную и Западную конференции. Сегодня пройдут два матча: один на Востоке и один на Западе.
В 19:30 мск в Москве сыграют «Спартак» и санкт-петербургский СКА. Напомним, счёт в серии равный — 1-1. В первом матче красно-белые выиграли со счётом 6:1, во втором подопечные Романа Ротенберга оказались сильнее — 2:1.
Также в 19:30 мск в Балашихе стартовое вбрасывание произойдёт во встрече между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». После двух матчей подопечные Боба Хартли ведут в серии со счётом 2-0. В первом матче «Авангард» одержал победу со счётом 8:1, во втором — 7:5.
Напомним, после трёх матчей в серии «Салавата» и «Трактора» счёт 2-1 в пользу уфимцев, а ЦСКА обыгрывает «Динамо» (3-0).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 22 марта 2022
-
12:51
-
12:26
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:17
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:21
-
08:00
-
07:47
-
07:46
-
07:27
-
07:18
-
06:12
-
05:34
-
04:41
-
02:23
-
01:29
- 21 марта 2022
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:28