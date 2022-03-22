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«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 22 марта

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 22 марта
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Сегодня, 21 марта, пройдёт шестой игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команды по-прежнему поделены на Восточную и Западную конференции. Сегодня пройдут два матча: один на Востоке и один на Западе.

В 19:30 мск в Москве сыграют «Спартак» и санкт-петербургский СКА. Напомним, счёт в серии равный — 1-1. В первом матче красно-белые выиграли со счётом 6:1, во втором подопечные Романа Ротенберга оказались сильнее — 2:1.

Также в 19:30 мск в Балашихе стартовое вбрасывание произойдёт во встрече между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». После двух матчей подопечные Боба Хартли ведут в серии со счётом 2-0. В первом матче «Авангард» одержал победу со счётом 8:1, во втором — 7:5.

Напомним, после трёх матчей в серии «Салавата» и «Трактора» счёт 2-1 в пользу уфимцев, а ЦСКА обыгрывает «Динамо» (3-0).

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