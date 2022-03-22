К. Жиру: если и была команда, куда я хотел перейти, то это именно «Флорида»

Нападающий «Флориды Пантерз» Клод Жиру прокомментировал свой обмен в новый клуб из «Филадельфии Флайерз».



«Я много думал об этом. Мы с женой обсуждали ситуацию почти каждый вечер. «Флорида» была на первом месте в моём списке. Если и была команда, куда я хотел бы перейти, то именно эта.



В этом сезоне у меня была возможность сыграть против «Пантерз» три раза. Я ещё посмотрел несколько игр. Не слышал о команде чего-либо плохого. Очень рад, что сделка состоялась.



Моя задача состоит в том, чтобы адаптироваться, гармонично влиться в состав и помочь команде выигрывать больше матчей. Делать всё, что в моих силах, в любой роли, которую мне предоставит тренер. Сейчас осталось не так много игр до плей-офф, надо найти химию с партнёрами. В какое бы звено меня ни поставили, нужно делать всё, что смогу», – цитирует Жиру официальный сайт НХЛ.