Генменеджер «Рейнджерс» оценил усиление состава команды в дедлайн НХЛ

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри оценил усиление клуба в дедлайн Национальной хоккейной лиги. Состав клуба пополнили нападающие Эндрю Копп и Тайлер Мотт, а также защитник Джастин Браун.



«Очевидно, что в преддверии дедлайна в воздухе витало много слухов. Мы в восторге от того, что смогли сделать, заполучили хороших игроков и с нетерпением ждём их выхода на лёд, надеюсь, уже завтра.



Вы видите, как Галлан использует Барклая Гудроу и других парней, которые могут делать разные вещи, играть на разных позициях. Эндрю Копп может принять эту систему. Он только пришёл к нам, мы будем наблюдать и оценивать его, как и всех остальных. Но он, безусловно, интересная фигура в свитере «Рейнджерс».



Браун? У нас хороший состав, состоящий из ветеранов и молодых парней. Мы очень рады, что он теперь с нами.



Мотт? Хороший универсальный профессионал, который может делать на льду много хороших вещей, играя даже в нижней шестёрке состава. Он играет очень жёстко и самоотверженно. Это парень с сильным характером, я думаю, он отлично впишется», — цитирует Друри официальный сайт НХЛ.