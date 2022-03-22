Российским и белорусским хоккеистам запретили играть в чемпионате Латвии

Белорусским и российским хоккеистам запретили играть в чемпионате Латвии, сообщает издание «Белорусский хоккей».



Правление Латвийской федерации хоккея приняло решение прервать участие в национальном чемпионате всех игроков с российскими и белорусскими паспортами с 8 марта из-за ситуации на Украине. По этой причине белорусский форвард Артём Аносов сейчас не выступает за «Лиепаю». Как сообщает издание, 22-летний хоккеист остаётся в расположении клуба и продолжает тренировки.



Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) ранее ввела санкции в отношении российской и белорусской федераций. Национальные и клубные команды двух стран пропустят все международные соревнования, которые пройдут в 2022 году. Также Россия лишилась права на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023.