Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит матч с «Вашингтоном» из-за болезни

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает STL Today.



Отмечается, что 30-летний россиянин не сможет принять участие во встрече из-за болезни. Также игру пропустит ещё один форвард «Сент-Луиса» — Роберт Томас.



Ранее Тарасенко также пропустил матч с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5). В текущем регулярном чемпионате россиянин принял участие в 55 матчах, набрав 54 (20+34) очка при показателе полезности «+3».



«Сент-Луис» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков после 61 проведённой встречи. Матч между «Блюз» и «Кэпиталз» состоится завтра, 23 марта, начало — в 2:00 мск.