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М. Мальцев: в дедлайн у меня произошёл обмен. Попросили отдать свой номер, я взял 98-й

М. Мальцев: в дедлайн у меня произошёл обмен. Попросили отдать свой номер, я взял 98-й
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев сообщил о смене игрового номера в дедлайн НХЛ.

«В день дедлайна у меня всё-таки произошёл свой обмен. Попросили отдать 11-й номер, под которым я играл за основу, новичку Коглиано — у него под тысячу матчей под 11-м, поэтому попросил оставить. Взял себе 98-й. Вообще, играть под цифрами года рождения всегда считалось почётным. Надеюсь, принесёт удачу. Правда, количество нападающих для нижних звеньев увеличилось, и попасть в состав будет ещё сложнее.

Здесь всё просто: все знают контрактную ситуацию в клубе, цель на сезон одна – Кубок, и всё делается под решение этой задачи. Надо стараться себя проявлять в условиях любой конкуренции, чтобы снова получить шанс.

Сам день дедлайна – однозначно особенный. Нервный) У нас защитника из АХЛ Бэррона поменяли прямо по ходу тренировки. Думаю, каждый в глубине души всё равно прикинул для себя, что подобное может произойти и с ним. Своеобразные ощущения», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

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