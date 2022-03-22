Финансирование «Сибири» из бюджета Новосибирской области в 2022 году сокращено на 91 млн

Финансирование из бюджета Новосибирской области «Сибири» будет сокращено в 2022 году на 91 млн рублей, сообщает ТАСС.



«В 2021 году субсидия ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» за счёт средств областного бюджета Новосибирской области была предусмотрена на 91,0 млн рублей больше, чем в 2022 году», — сообщили в Министерстве спорта Новосибирской области.



В прошлом году финансирование клуба было больше из-за выросших расходов «Сибири» и отсутствия дополнительной финансовой поддержки со стороны спонсоров. В 2022 году хоккейный клуб получит 550 млн рублей.



В марте 2021 года генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщал, что бюджет клуба на сезон-2021/2022 остался на уровне сезона-2020/2021. В позапрошлом сезоне зарплатный бюджет «Сибири» составлял порядка 600 млн рублей при потолке зарплат в КХЛ в 900 млн рублей.