Барзал: Овечкин входит в пятёрку лучших игроков всех времён

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и о его достижениях.
«Это сумасшествие. Я не знаю точного числа, но более 700 голов в этой лиге… Он входит в пятёрку лучших игроков всех времён, в десятку лучших. Это всегда довольно круто, когда у тебя есть шанс сразиться с ним и увидеть его так близко», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ.
Напомним, в ночь с 20 на 21 марта в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в этом матче. Заброшенная шайба стала для него 40-й в текущем сезоне.
- 22 марта 2022
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