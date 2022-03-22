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Гусманов: «Салават» играет как сборная Финляндии на Олимпиаде

Гусманов: «Салават» играет как сборная Финляндии на Олимпиаде
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Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился мнением о серии полуфинала Восточной конференции между челябинской командой и уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-1).

«Салават Юлаев» поменял свою тактику по сравнению с регулярным чемпионатом. Уфа играет примерно как сборная Финляндии на Олимпийских играх — от обороны, ждёт контратак.

Насколько я знаю, Анвар Гатиятулин всегда ведёт работу дотошно, кропотливо, всегда старается найти ключи ко взлому обороны соперника. Но пока «Трактор» не может взломать эту плотную, насыщенную защиту «Салавата», растянуть её. И добавим самоотверженность соперника — уфимцы здорово помогают своему вратарю, ловят шайбу на себя.

Но я считаю, что в этой ситуации шансы соперников 50 на 50. Думаю, глубины состава «Трактору» должно хватить, чтобы и семь матчей отыграть, и переломить серию в свою пользу», — сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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