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«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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Кожевников: Хартли меня ничем не удивил, «Магнитку» пока перекатывают

Кожевников: Хартли меня ничем не удивил, «Магнитку» пока перекатывают
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ходе серии между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». В серии лидируют «ястребы» со счётом 2-0.

«Хартли меня ничем не удивил. «Авангард» как играл, так и играет. Удивила «Магнитка». Как они играли в сезоне, и что сейчас получается… Не видно горящих глаз у игроков, они как-то подсдулись. Непонятно, почему, чемпионат ведь был нормальный, готовились. Удивительно. Пока перекатывают их», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в первом матче «Авангард» одержал разгромную победу со счётом 8:1. Во второй встрече «ястребы» так же одержали победу — 7:5, однако чуть не упустили преимущество в четыре шайбы.

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