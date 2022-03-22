The Athletic: Капризов — один из лучших игроков лиги, с ним можно выиграть Кубок Стэнли

Обозреватель The Athletic Дом Лущишин оценил шансы команд НХЛ на Кубок Стэнли после дедлайна. «Миннесоту Уайлд» он отправил в разряд клубов-претендентов, у которых есть определённые сложности для победы в плей-офф. Журналист отметил особую роль российского нападающего Кирилла Капризова.

«Большинство сделок в дедлайн на самом деле мало что делают для резкого повышения или понижения шансов команды на кубок. Один игрок, особенно игрок, приобретённый в дедлайн, не делает большой разницы. Марк-Андре Флёри потенциально может стать исключением из этого правила, и именно из-за него «Уайлд» оказались в одном ряду с «Тампой», «Торонто», «Каролиной» и «Питтсбургом». Вероятно, это не то, чего многие ожидали, но Флёри может изменить правила игры для «Миннесоты».

«Уайлд» заигрывали со статусом претендента на протяжении большей части первой половины сезона, но вратарская игра начала их истощать, и в результате команда начала шататься. Кэм Тальбо и Каапо Кяхкёнен не справились. Это был позор, учитывая, насколько глубоким выглядел состав и тот факт, что у команды действительно были звёздные таланты, чтобы провести команды вперёд. Кирилл Капризов — один из лучших игроков лиги, с ним можно выиграть Кубок. У «Уайлд» также есть невероятная тор-9 в атаке и топ-4 в защите. Единственным недостающим элементом был полноправный стартовый вратарь.

Нет никаких гарантий, что Флёри может быть таким. В этом сезоне с «Чикаго» он не был на подобном уровне, и его результаты не так уж далеки от результатов Тальбо. Это вызывает беспокойство, но это было в «Чикаго», где ситуация, вероятно, была более сложной, чем показывают общедоступные показатели. В лучшей ситуации с более сильной защитой Флёри может раскрыться.



Говоря о голкиперах, лучше всего смотреть на перспективу и не слишком сосредотачиваться на краткосрочных результатах. У Флёри длинный послужной список потрясающих выступлений и более высокий потолок, чем могли бы предложить Тальбо или Кяхкёнен. Более высокий потенциал в воротах означает более высокий потенциал всей команды. В своей лучшей форме Флёри может сделать эту команду очень достойным соперником на Западе», — приводит слова Лущишина The Athletic.