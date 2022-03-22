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Кожевников: дуэль Миронова и Ротенберга не сыграет ключевой роли. Решают люди с харизмой

Кожевников: дуэль Миронова и Ротенберга не сыграет ключевой роли. Решают люди с харизмой
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ходе серии между санкт-петербургским СКА и московским «Спартаком». В серии после двух матчей ничья — 1-1.

«За кем сейчас психологическое преимущество в серии? Последний матч выиграли армейцы, поэтому пока будем смотреть. Есть такое понятие, как психологическое преимущество, но есть и другое — злость. В данной ситуации команды находятся на равных условиях.

«Спартак» проиграл 1:2 во второй встрече, но это мало о чём говорит. Сегодняшний матч будет решающим. Тогда можно будет говорить о психологии. Преимущество домашней площадки? В плей-офф это не играет роли. Они же не один раз там играют. Поддержка есть везде. Сильно это не влияет.

Юханссон, Робинсон и Лехтонен неубедительно провели первый матч, да и во втором не скажу, что здорово сыграли. Но выполнили задачу, выиграли. «Спартак» тоже готовился, это происходит не просто так. Люди работают. Смотрят, как они выглядят в матчах.

Тренерское противостояние Миронова и Ротенберга не сыграет ключевой роли. Все команды знают, как играть. Было понятно по первым двум играм, как они будут играть. Трудно поменять то, что заложено в сезоне, — тактику, систему. Решают люди с харизмой. Всё будет держаться на таких игроках. Кто-то нестандартно сыграет или бросит – так и будет происходить», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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