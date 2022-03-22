Гендиректор «Салавата»: если выиграем Кубок Гагарина, это будет небольшим чудом

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мнением о возможности выиграть Кубок Гагарина.



«Если «Салават» выиграет Кубок Гагарина, устроим праздник? Это будет большим успехом. Для нас это будет небольшим чудом. Каждый игрок, сотрудник клуба верит в это чудо. Невозможного нет.



Где я был в 2011 году, когда «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина? Смотрел матч с трибуны. Я сидел ниже правительственной трибуны. Смотрел на Рустэма Закиевича Хамитова и думал, как же ему повезло, что он только стал руководителем региона, и «Салават» выиграл Кубок Гагарина. Я чувствовал, что это немного незаслуженно.



Если говорить об эмоциях, что делал после этого? Я сел в машину и сигналил всю дорогу, приехал в наш тихий двор, где живу, и всех там разбудил. Все меня тогда поддерживали», — приводит слова Баширова «Горобзор.ру».

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