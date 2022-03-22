CBS Sports: рекорд Гретцки может покориться Овечкину в течение следующих трёх сезонов

Журналист CBS Sports Крис Бенгел поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Звезда «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает вписывать своё имя в учебники по истории НХЛ.
15 марта Ови в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) отметился 767-й заброшенной шайбой за карьеру в НХЛ. Это позволило россиянину обойти Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов лиги и расположиться на чистом третьем месте рейтинга.
В нынешнем сезоне на счету Овечкина уже 40 голов, что является четвёртым результатом в лиге. В текущей кампании форвард обошёл в списке лучших снайперов в истории лиги Марселя Дионна, Бретта Халла, а теперь и Ягра. Дионна (731) на пятой строке Овечкин опередил, забив два гола в первом матче сезона, а затем в ноябре оставил за спиной Халла (741).
Теперь, обогнав Ягра, Овечкин может сосредоточиться на погоне за рекордом Уэйна Гретцки, который забил 894 гола в НХЛ. Звезда «Кэпиталз» отстаёт от канадца на 124 шайбы, а в регулярном чемпионате «Вашингтону» осталось провести 18 матчей.
Овечкин уже войдёт в историю спорта как один из самых выдающихся форвардов независимо от того, обойдёт ли он Гретцки или нет. Но опередить лидера рейтинга, безусловно, достижимая цель для капитана «Кэпиталз».
36-летний россиянин подписал с «Вашингтоном» новый контракт на пять лет в прошлом межсезонье. Таким образом, если он доиграет по этому соглашению до конца и в ходе избежит травм, у него будет прекрасная возможность обновить достижение Гретцки. Ну а если он сохранит нынешний уровень, то рекорд может покориться ему даже в течение следующих трёх сезонов.
Звезда «Кэпиталз» в этом сезоне претендует на звание MVP и располагается на шестом месте по очкам (73). Если на финишном отрезке Овечкин продолжит находиться в центре внимания, он также может стать самым возрастным обладателем «Харт Трофи» в истории лиги», — приводит слова Бенгела CBS Sports.
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