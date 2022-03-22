Обмен Евгения Дадонова в «Анахайм» из «Вегаса», вероятнее всего, не будет зарегистрирован

Обмен российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс», вероятнее всего, будет аннулирован. Об этом сообщил журналист The Athletic Джесси Грейнджер на своей странице в «Твиттере».
«Сегодня утром два источника сообщили мне, что, по их мнению, обмен Евгения Дадонова в «Анахайм», скорее всего, будет аннулирован. Ничего официального — это лишь то, что я слышал. Судя по всему, Дадонов предоставил свой список «Оттаве» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы», — говорится в сообщении.
Напомним, проблемы с регистрацией обмена произошли из-за пункта в контракте россиянина об ограничениях, связанных с трейдом. По его условиям Дадонов должен был предоставить команде перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять.
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