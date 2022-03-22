Шайфли — об обмене своего друга: то, что Коппа больше нет в «Виннипеге», просто отстой

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли прокомментировал обмен своего друга Эндрю Коппа в «Нью-Йорк Рейнджерс» в ходе дедлайна.
«Это был тяжёлый день. Сложно смотреть, когда такие парни уходят. То, что Коппа больше нет в «Виннипеге», просто отстой», — приводит слова Шайфли журналист Майк Макинтайр на своей странице в «Твиттере».
Напомним, вчера, 21 марта, состав «синерубашечников» пополнил нападающий «Виннипег Джетс» Эндрю Копп. В текущем регулярном чемпионате форвард принял участие в 56 матчах, набрав в них 35 (13+22) очков при показателе полезности «+2».
«Рейнджерс» в настоящий момент располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 85 баллов после 63 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» (23 марта, 2:00 мск).
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