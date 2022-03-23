Тесанов — о 0-4 в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА: «Локомотив» может винить только себя

Нападающий ярославского МХК «Локо» Даниил Тесанов после первого матча второго раунда розыгрыша Кубка Харламова с «Красной Армией» (3:4) поделился мнением о вылете из розыгрыша Кубка Гагарина с «Локомотивом». Ярославцы в четырёх матчах проиграли ЦСКА (0-4).

«Почему не удалось взять ни одного матча в плей-офф КХЛ? Тут всё просто — на итоговый результат повлияли наши собственные ошибки, и винить в этом мы можем только себя. Плюс в какой-то степени ЦСКА повезло больше, чем нам. У красно-синих много мастеров, которые могут создать момент и реализовать его, особенно в большинстве, что и произошло в ярославских матчах. Это плей-офф — одна ошибка, и ты заканчиваешь сезон.



Как сравню уровень МХЛ и КХЛ? Это несравнимые вещи. У взрослых всё быстрее, многое на автомате, минимум времени поднять голову и подумать. Можно где-то сравнить лидеров МХЛ и какие-то клубы ВХЛ, но в КХЛ уровень в разы выше. Как вообще лично мне даётся переход на взрослый уровень? Сейчас больше стараюсь уделять внимание обороне и игре без шайбы, так как это фундамент, на котором строится всё в дальнейшем, этого от меня в первую очередь требует и тренерский штаб «Локомотива». Подкидки и диагонали пока оставлю для МХЛ», — сказал Тесанов «Чемпионату».