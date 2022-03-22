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«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
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Арбитры отменили гол «Металлурга». Шайба в ворота «Авангарда» была направлена частью тела

Арбитры отменили гол «Металлурга». Шайба в ворота «Авангарда» была направлена частью тела
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В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит третий матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». После второго периода в счёте лидируют гости — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На последней минуте второго игрового отрезка «Металлург» забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». Вратарь «ястребов» Шимон Грубец справился с неприятным броском, после чего Павел Акользин добил шайбу в сетку. Судьи отправились смотреть видеоповтор, после чего определили, что шайба была направлена в ворота частью тела, и отменили гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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