Арбитры отменили гол «Металлурга». Шайба в ворота «Авангарда» была направлена частью тела

В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит третий матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». После второго периода в счёте лидируют гости — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На последней минуте второго игрового отрезка «Металлург» забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». Вратарь «ястребов» Шимон Грубец справился с неприятным броском, после чего Павел Акользин добил шайбу в сетку. Судьи отправились смотреть видеоповтор, после чего определили, что шайба была направлена в ворота частью тела, и отменили гол.

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