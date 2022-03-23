Тесанов: с первой командой «Локомотива» не удалось пройти ЦСКА — надо пытаться в МХЛ

Нападающий ярославского МХК «Локо» Даниил Тесанов после первого матча второго раунда розыгрыша Кубка Харламова с «Красной Армией» (3:4) подвёл итоги встречи.
«Интересно ли мне возвращаться на молодёжный уровень после того, как почувствовал, что такое плей-офф Кубка Гагарина? Всегда приятно вернуться туда, где начинал, и получить ещё одну возможность выиграть кубок Харламова, принести родному клубу новый трофей. Мотивации у меня достаточно, с этим нет никаких проблем. Увы, с первой командой «Локомотива» не удалось пройти ЦСКА, значит, надо пытаться выиграть тут.
Могу ли исполнить на взрослом уровне такой гол как в ворота «Красной Армии»? Все ситуации разные, зависит от конкретного момента, но, конечно же, хотелось поскорее отличиться в КХЛ и не важно, как это будет сделано.
Добавляет ли лично мне мотивации, что я недавно вылетел от ЦСКА в кубке Гагарина, а теперь играю против их молодёжки? Конечно, в первую очередь я сконцентрирован, чтобы выиграть этот раунд и пройти дальше в плей-офф МХЛ, но осадок от вылета в первом раунде с главной командой естественно небольшой остался», — сказал Тесанов «Чемпионату».
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