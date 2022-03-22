«Металлург» одержал первую победу в серии с «Авангардом». Счёт в серии — 1-2

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлурга». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1).
На 19-й минуте Корбан Найт, реализовав численное большинство, вывел «ястребов» вперёд. На 31-й минуте Николай Голдобин сравнял счёт. В конце второго периода Андрей Чибисов точным броском в большинстве вывел магнитогорцев вперёд. На 43-й минуте Николай Голдобин оформил дубль. На 47-й минуте Никита Сошников сократил отставание — 2:3. На 56-й минуте Голдобин оформил хет-трик. Точку в матче голом на 59-й минуте поставил Анатолий Никонцев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание — 1-2. Следующий матч состоится послезавтра, 24 марта. Он также пройдёт в Балашихе.
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