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«Металлург» одержал первую победу в серии с «Авангардом». Счёт в серии — 1-2

«Металлург» одержал первую победу в серии с «Авангардом». Счёт в серии — 1-2
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлурга». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1).

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
22 марта 2022, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Найт (Емелин, Толчинский) – 18:58 (5x4)   1:1 Голдобин (Маклюков, Дронов) – 30:53 (5x5)   1:2 Чибисов (Яковлев, Лайпсик) – 38:41 (5x4)   1:3 Голдобин (Майе) – 42:58 (5x4)   2:3 Сошников (Береглазов, Якупов) – 46:34 (5x5)   2:4 Голдобин – 55:49 (5x5)   2:5 Никонцев – 58:35 (en)

На 19-й минуте Корбан Найт, реализовав численное большинство, вывел «ястребов» вперёд. На 31-й минуте Николай Голдобин сравнял счёт. В конце второго периода Андрей Чибисов точным броском в большинстве вывел магнитогорцев вперёд. На 43-й минуте Николай Голдобин оформил дубль. На 47-й минуте Никита Сошников сократил отставание — 2:3. На 56-й минуте Голдобин оформил хет-трик. Точку в матче голом на 59-й минуте поставил Анатолий Никонцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание — 1-2. Следующий матч состоится послезавтра, 24 марта. Он также пройдёт в Балашихе.

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