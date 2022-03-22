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Голдобин оформил свой первый хет-трик в плей-офф КХЛ, трижды поразив ворота «Авангарда»

Голдобин оформил свой первый хет-трик в плей-офф КХЛ, трижды поразив ворота «Авангарда»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1).

Хет-трик в этом матче оформил нападающий магнитогорцев Николай Голдобин. Для него это первый хет-трик в плей-офф КХЛ.

На 31-й минуте Голдобин крутым броском сравнял счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 39-й минуте форвард подхватил шайбу после выигранного вбрасывания и во второй раз продемонстрировал мощь броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 56-й минуте Голдобин обокрал соперника на синей линии, в борьбе смог удержать шайбу, вышел «один на один» с Шимоном Грубецом и забил свой третий гол в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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