Хартли: любой защитник может быть форвардом, но не любой нападающий может быть защитником

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:5, 2-1).



«Поздравляю Магнитогорск, они сыграли как команда с первого места. Они переиграли нас в определённых ситуациях, особенно при игре в неравных составах. Это сделало разницу. Если бы мне сказали, что после трёх матчей мы бы вели в одну игру, я бы это принял. Смотрим на это с оптимизмом.



Много пропускаем? Мы заработали несколько ненужных удалений, соперник их реализовал. В плей-офф многое решает игра спецбригад. Сегодня соперник был лучше.



Голдобин обладает катанием мирового уровня. У него отличная скорость, сегодня он провёл отличный матч. Когда мы стали проигрывать, мы стали активнее и чаще задействовать защитников, им нужно было поддерживать атаку. Молодой Давыдов провёл хороший матч.



Не было ли мыслей переводить игроков атаки в защиту? Любой защитник может быть форвардом, но не любой нападающий может быть защитником. Это большая разница», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.