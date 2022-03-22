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Хартли: любой защитник может быть форвардом, но не любой нападающий может быть защитником

Хартли: любой защитник может быть форвардом, но не любой нападающий может быть защитником
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:5, 2-1).

«Поздравляю Магнитогорск, они сыграли как команда с первого места. Они переиграли нас в определённых ситуациях, особенно при игре в неравных составах. Это сделало разницу. Если бы мне сказали, что после трёх матчей мы бы вели в одну игру, я бы это принял. Смотрим на это с оптимизмом.

Много пропускаем? Мы заработали несколько ненужных удалений, соперник их реализовал. В плей-офф многое решает игра спецбригад. Сегодня соперник был лучше.

Голдобин обладает катанием мирового уровня. У него отличная скорость, сегодня он провёл отличный матч. Когда мы стали проигрывать, мы стали активнее и чаще задействовать защитников, им нужно было поддерживать атаку. Молодой Давыдов провёл хороший матч.

Не было ли мыслей переводить игроков атаки в защиту? Любой защитник может быть форвардом, но не любой нападающий может быть защитником. Это большая разница», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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