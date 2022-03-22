Хартли: любой защитник может быть форвардом, но не любой нападающий может быть защитником

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:5, 2-1).
«Поздравляю Магнитогорск, они сыграли как команда с первого места. Они переиграли нас в определённых ситуациях, особенно при игре в неравных составах. Это сделало разницу. Если бы мне сказали, что после трёх матчей мы бы вели в одну игру, я бы это принял. Смотрим на это с оптимизмом.
Много пропускаем? Мы заработали несколько ненужных удалений, соперник их реализовал. В плей-офф многое решает игра спецбригад. Сегодня соперник был лучше.
Голдобин обладает катанием мирового уровня. У него отличная скорость, сегодня он провёл отличный матч. Когда мы стали проигрывать, мы стали активнее и чаще задействовать защитников, им нужно было поддерживать атаку. Молодой Давыдов провёл хороший матч.
Не было ли мыслей переводить игроков атаки в защиту? Любой защитник может быть форвардом, но не любой нападающий может быть защитником. Это большая разница», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 22 марта 2022
-
23:00
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
22:08
-
22:03
-
21:35
-
21:21
-
21:14
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
20:17
-
20:00
-
19:34
-
19:00
-
18:40
-
18:15
-
17:57
-
17:37
-
17:10
-
16:40
-
16:25
-
15:30
-
14:56
-
14:14
-
13:45
-
13:08
-
12:51
-
12:26
-
12:00